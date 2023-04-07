«Матч ТВ»: Гусев пропустит четвёртый матч серии финала Западной конференции с ЦСКА

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Нападающий СКА Никита Гусев не сможет принять участие в четвёртом матче серии финала Западной конференции с ЦСКА.
«Матч ТВ»: Гусев пропустит четвёртый матч серии финала Западной конференции с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Матч ТВ», хоккеист выведен из основного состава по причине «определённой зависимости, которая имеет отношение к употреблению пива». В дальнейшем он вернётся в состав и в команде ему окажут всяческую поддержку.

1 ноября игрок подписал контракт со СКА в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за СКА 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 35 (10 + 25) очков.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.

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