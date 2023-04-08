Фетисов заявил, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что российским спортсменам не следует участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Считаю, что российским спортсменам не нужно участвовать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В своё время я был за то, чтобы они выступали, потому что понимаю, насколько век спортсмена короткий. Но сейчас совсем другая история. Эти условия, которые ничего не гарантируют, — полный беспредел.

Надо было сразу сказать главе МОК Томасу Баху: «Если вы нас возвращаете с флагом и гимном, что соответствует хартии, то мы готовы, все другие варианты даже не предлагайте». И не было бы этой манипуляции и раскола общества», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее МОК подтвердил, что спортсмены из ЦСКА не соответствуют условиям нейтрального статуса.