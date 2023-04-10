ЦСКА разгромил СКА и вышел вперёд в серии плей-офф Кубка Гагарина
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Игра проходила на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 7:3.
В составе победителей отличились Андрей Светлаков (12:42), Максим Мамин (51:38), Михаил Григоренко (54:28), дубли оформили Михаил Григоренко (13:35, 32:45) и Константин Окулов (46:08, 58:27).
У санкт-петербургской команды шайбы забросили Александр Никишин (6:51), Эмиль Галимов (7:28) и Александр Волков (54:00).
Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующий матч состоится 12 апреля в Москве.
Ранее «Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина.