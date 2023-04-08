СКА обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Игра проходила в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей в основное время отличились Степан Фальковский (38:38), Александр Волков (38:55) и Захар Бардаков (57:56).
У ЦСКА шайбу забросил Константин Окулов (24:56)
Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Авангард» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.