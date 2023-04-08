СКА обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина

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СКА нанёс поражение ЦСКА в четвёртом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Игра проходила в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей в основное время отличились Степан Фальковский (38:38), Александр Волков (38:55) и Захар Бардаков (57:56).

У ЦСКА шайбу забросил Константин Окулов (24:56)

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Авангард» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.

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