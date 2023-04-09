Удивительное спасение: «Ак Барс» отыгрался со счёта 0:2, вырвал победу у «Авангарда» и вышел в финал Кубка Гагарина

«Ак Барс» в третий раз подряд обыграл «Авангард» в решающей серии Восточной конференции КХЛ и пробился в финал Кубка Гагарина. В первом периоде подопечные Михаила Кравеца усилиями Алексея Береглазова и Рида Буше забросили две безответные шайбы и сделали заявку на возвращение серии в Омск. Однако в заключительной трети основного времени матча хозяева отыгрались благодаря точным броскам защитников Дмитрия Юдина и Кирилла Адамчука. В овертайме же своей команде второй раз в этом противостоянии помог Вадим Шипачёв, подкарауливший рикошет на пятаке и заставший врасплох Василия Демченко.

В преддверии противостояния «Ак Барса» и «Авангарда» мало кто мог предположить, что казанцы получат возможность поставить точку уже в пятом матче. Складывалось ощущение, что борьба в серии будет идти до последнего. И уж тем более сложно было поверить в то, что подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграют обе первые выездные встречи. Но это произошло, и они имели шанс не только в пятый раз пробиться в финал Кубка Гагарина, но и сэкономить немало сил.

Михаил Кравец в сложившейся ситуации выражал надежду только на то, что его подопечные проявят характер.

«Нужно верить, нужно бороться, нужно доставать из себя силы. Сейчас надо хорошо отдохнуть. Анализировать, конечно, можно — опять углубиться во все детали. Но я считаю, просто следует выйти на следующий матч и сыграть так, чтобы вернуться, отдать все силы и всё, что есть у каждого», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

При этом оба тренера не стали производить замен в стартовых составах и звеньях, сделав ставку на тех же хоккеистов и те же сочетания, что и в предыдущем поединке.

Слова Кравеца не разошлись с делом. Уже в первом периоде гости по сравнению с предыдущими играми прибавили в агрессии. Они стремились встречать соперников высоко и не стеснялись действовать жёстко, но в пределах правил. Также омичи заработали двукратное преимущество по выигранным вбрасываниям (восемь против четырёх). Всё это привело к двум голам ещё до перерыва, хотя в предыдущем матче болельщики дожидались единственной шайбы почти до финальной сирены.

Вместе с тем гости вполне могли сами пропустить в дебюте. Не успела начаться игра, как Дамир Шарипзянов зацепил клюшкой Александра Радулова. Сам же опытный форвард в неравных составах имел два потрясающих момента, но не реализовал их. Сначала он чудом не попал в створ после прострела Станислава Галиева, а затем не сумел преобразовать в гол отличный пас Вадима Шипачёва справа. В этом эпизоде выше всяких похвал сыграл Василий Демченко, грамотно перекрывший створ.

Зато «ястребы» воспользовались первым же шансом. И вновь великолепно проявило себя ведущее звено. Владимир Ткачёв ввёз шайбу в зону и отдал пас на подключившегося Алексея Береглазова. В свою очередь, Рид Буше и Корбан Найт уехали на пятак вместе с опекунами, дав защитнику возможность спокойно прицелиться и точно бросить. Тимур Билялов, не пропускавший в Кубке Гагарина более 90 минут, пытался доказать судьям, что на нём нарушили правила, но Билялетдинов не стал брать запрос.

А на 16-й минуте «ястребы», в отличие от оппонента, реализовали большинство. Они долго контролировали шайбу на чужой половине и, казалось, не добьются цели. Но после щелчка Ткачёва и сейва Билялова снаряд отскочил прямо к Буше в правый круг. Так коллектив отличился дважды при всего семи бросках в створ. Казанцы по этому показателю оказались лучше (десять), но не сумели огорчить поймавшего кураж Демченко. При этом незадолго до сирены они вновь остались в большинстве после удаления Сергея Толчинского за игру высоко поднятой клюшкой, но не преуспели.

Во втором периоде хозяева вынуждены были идти вперёд. Они провели в атаке более десяти минут и заставили гостей обороняться. Однако те защищались грамотно и без паники. Главное, они не оставляли соперникам свободного пространства на своей половине и перекрывали все зоны, куда бы могли ворваться нападающие. Также они практически не позволяли им проникать на пятак. В результате «Ак Барс» вынужден был уводить шайбу к бортам, откуда создать остроту было сложно.

Так казанцы при всём своём преимуществе нанесли всего шесть бросков в створ и уступили оппонентам с восемью щелчками. Большую же часть выстрелов (13) «ястребы» блокировали ещё на пути к собственным воротам, оставляя Демченко без работы. Хотя и Василий в нужные моменты приходил партнёрам на помощь.

Но более опасные шансы в контрвыпадах упустили именно подопечные Кравеца. Чего стоит хотя бы выход один на один с Биляловым в исполнении Толчинского. Появившись на льду, нападающий получил отличную передачу и убежал на рандеву с вратарём. Но Тимур сыграл потрясающе и щитками парировал бросок. А ведь если бы «Авангард» увеличил разрыв в счёте, спастись было бы крайне сложно. Чуть позже подвёл казанцев Дмитрий Юдин, под давлением выбросивший шайбу за пределы площадки, но омичи на этот раз большинством не воспользовались.

Тем неожиданней оказался невероятный камбэк, который организовали хозяева в заключительном отрезке. Причём спасли их люди, от которых этого совсем не ждали — Юдин и Кирилл Адамчук. В активе обоих защитников до того значился всего один гол на двоих в этом плей-офф. Но в сложный миг, когда ничего не получалось у форвардов, инициативу на себя взяли они.

Начало спасению положил потрясающий щелчок с дальней дистанции в исполнении Юдина спустя всего 20 секунд после возобновления матча. К чести гостей, они не стали ещё больше прижиматься к собственным воротам, а сами понеслись вперёд. Причём, в отличие от соперников, у них неплохо получалось выводить шайбу на пятак. Особенно усердствовало звено Грицюка. Омичи имели немало возможностей отличиться в третий раз и поставить точку в противостоянии, но не воспользовались ими. Например, Ткачёв и Буше убежали в контратаку два в одного, но американец после паса партнёра не попал в створ.

В результате за 7,5 минуты до конца основного времени «Авангард» был наказан за плохую реализацию. На этот раз настала очередь Адамчука, причём он нанёс бросок почти с той же точки, что и Юдин. До того действовавший безупречно Демченко пустил снаряд в ближнюю девятку. В ответной атаке уже Семён Чистяков зарядил от синей точно в створ, но судьи отменили взятие ворот, поскольку шайба вышла из зоны.

Следом казанцы имели возможность снять все вопросы и вырвать победу, не доводя до овертайма. Илья Сафонов совершил рейд по правому борту, выехал на пятак и протолкнул шайбу в сетку, сбив с ног Демченко. За вратаря тут же заступился Виктор Сведберг. Швед набросился на обидчика с кулаками и был удалён до конца встречи. Кравец же ожидаемо взял запрос. На просмотр повтора рефери потратили почти десять минут, но всё же приняли решение, что форвард нарушил правила на голкипере и мог избежать контакта с ним, а не Сведберг толкнул его на партнёра.

В овертайме преимущество хозяев стало ещё ощутимее. Сказывалось и то, что в отсутствие Сведберга соперникам пришлось играть в пять защитников. В результате оставшиеся заметно устали. Воодушевлённые казанцы же проводили атаку за атакой, но выше всяких похвал на последнем рубеже действовал Демченко. Однако на восьмой минуте «Ак Барс» всё-таки поставил точку. Шипачёв после передачи партнёра поразил пустой угол и вывел свою команду в финал Кубка Гагарина. Опытного форварда можно назвать настоящим героем овертаймов, ведь он же решил судьбу третьего матча в дополнительное время. Хоккеистам «Авангарда» остаётся только кусать локти, ведь они сами упустили комфортное преимущество в счёте и не реализовали массу моментов.