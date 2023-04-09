«Ак Барс» обыграл «Авангард» в пятом матче и вышел в финал Кубка Гагарина
Встреча в Казани на «Татнефть Арене» завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачёв. За гостей забили Алексей Береглазов и Рид Буше.
Счёт в серии стал 4-1 в пользу казанского клуба. Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал турнира.
В другом полуфинале выступают ЦСКА и СКА. Счёт в серии — 2-2.
Ранее сообщалось, что вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не пропускает в Кубке Гагарина полтора часа.