«Ак Барс» обыграл «Авангард» в пятом матче и вышел в финал Кубка Гагарина

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в рамках пятого матча 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани на «Татнефть Арене» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачёв. За гостей забили Алексей Береглазов и Рид Буше.

Счёт в серии стал 4-1 в пользу казанского клуба. Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал турнира.

В другом полуфинале выступают ЦСКА и СКА. Счёт в серии — 2-2.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не пропускает в Кубке Гагарина полтора часа.

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