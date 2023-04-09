Вратарь «Ак Барса» Билялов не пропускает в Кубке Гагарина полтора часа

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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отметился новым достижением в Кубке Гагарина.
Вратарь «Ак Барса» Билялов не пропускает в Кубке Гагарина полтора часа
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В настоящий момент «Ак Барс» принимает на своём льду «Авангард» в рамках пятого матча финала Восточной конференции КХЛ. Счёт к пятой минуте — 0:0.

7 апреля «Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии со счётом 1:0. Ранее голкипер также не пропустил шайб в последние 26 минут.

Таким образом, Билялов не пропускает в Кубке Гагарина полтора часа.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина.

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