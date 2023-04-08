Фёдоров — о поражении от СКА: пеняем на себя, делаем выводы

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении от СКА в четвёртом матче плей-офф Кубка Гагарина.

«Быстрая игра, хорошая, думаю, что во втором периоде один сегмент нам не удался, не вывели шайбу вовремя из зоны. Создавали моменты, в третьем не особо получилось. Спасибо пацанам, молодцы, среагировали, вняли, выполняли всё, что просили.

Готовимся дальше. СКА сегодня сыграл на хороших скоростях. У них ноль минут штрафа, наши могли острее сыграть с шайбой, заставить соперника фолить. Я не думаю, что мы совсем беззубо сыграли в атаке, но мы не заработали ни одного большинства, поэтому пеняем на себя, делаем выводы», — заявил Фёдоров на пресс-конференции.

Игра проходила в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей в основное время отличились Степан Фальковский (38-я минута), Александр Волков (38-я) и Захар Бардаков (57-я). У ЦСКА шайбу забросил Константин Окулов (24-я).

Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды.