Ротенберг — о поражении от ЦСКА: по игре сегодня лучший матч СКА

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги пятого матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.

«Честно, по игре сегодня наш лучший матч. С точки зрения моментов, всех деталей. Статистика не врёт, но счёт на табло. Нам нужно убрать свои ошибки — и всё будет хорошо. Надо готовиться к следующей игре. Следующая игра — самая важная», — цитирует Ротенберга Sport24.

Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:3.

В составе победителей отличились Андрей Светлаков, Максим Мамин, дубль оформил Константин Окулов, Михаил Григоренко стал автором хет-трика. У команды из Северной столицы шайбы забросили Александр Никишин, Эмиль Галимов и Александр Волков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующий матч состоится 12 апреля в Москве.

Ранее нападающий ЦСКА Сергей Плотников вошёл в десятку самых результативных игроков в истории розыгрышей Кубка Гагарина.

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