Лучший бомбардир среди легионеров в истории КХЛ Доус завершил карьеру

Лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди легионеров нападающий Найджел Доус объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

38-летний хоккеист последние два года провёл в немецком «Адлер Мангейм». В КХЛ Доус провёл десять сезонов, за которые успел выступить в составе «Барыса», «Автомобилиста» и «Ак Барса». Канадец с гражданством Казахстана провёл в лиге 608 матчей и набрал 550 (293 + 257) очков.

Доус также является первым и пока что единственным, кто сделал в КХЛ десять хет-триков.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что ожидает захватывающую финальную серию плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом».