Чалов пожелал удачи ЦСКА в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса»

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Футболист московского ЦСКА пожелал удачи хоккейным одноклубникам в финальной серии Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».
Чалов пожелал удачи ЦСКА в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса»
  • РИА Новости

«Желаем удачи в финальной серии, за которой будем следить. ЦСКА всегда будет первым!» — сказал нападающий Фёдор Чалов в интервью пресс‑службе футбольного клуба.

Полузащитник армейцев Хесус Медина выразил надежду, что красно-синие выиграют Кубок Гагарина.

«Посылаю вам свое напутствие, чтобы вы могли выиграть эту финальную серию. Надеюсь, вы хорошо подготовитесь и одержите победу. Я сам буду на трибунах за вас болеть и поддерживать», — заявил он.

Первый матч финальной серии между московской командой и казанцами состоится в понедельник, 17 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко оценил ажиотаж перед финалом Кубка Гагарина с ЦСКА.

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