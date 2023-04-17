Тренер «Ак Барса» ответил на вопрос, чувствуется ли ажиотаж перед финалом Кубка Гагарина

Короткая ссылка
Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о предстоящем матче с ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
Тренер «Ак Барса» ответил на вопрос, чувствуется ли ажиотаж перед финалом Кубка Гагарина
  • РИА Новости

«Лично я постарался отделить себя от этого вопроса. Концентрируюсь только на хоккее и буду рад, если все остальные сделали так же. А что касается ажиотажа, то это финал, так из года в год. Какой бы город его ни принимал, это всегда праздник хоккея, зрители приходят поддержать своих, посмотреть на красивые матчи и упорную борьбу», — приводит слова Бабенко «Матч ТВ».

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейский клуб в серии 1/2 финала плей-офф обыграл петербургский СКА со счётом 4:2. Команда из столицы Татарстана оказалась сильнее омского «Авангарда» — 4:1.

«Ак Барс» и ЦСКА во второй раз в истории встретятся в финале плей-офф КХЛ. В 2018 году победу одержал казанский клуб (4:1).

Ранее Сергей Фёдоров высказал мнение, что финал КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» не будет скучным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить