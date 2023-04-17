Тренер «Ак Барса» ответил на вопрос, чувствуется ли ажиотаж перед финалом Кубка Гагарина

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о предстоящем матче с ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

«Лично я постарался отделить себя от этого вопроса. Концентрируюсь только на хоккее и буду рад, если все остальные сделали так же. А что касается ажиотажа, то это финал, так из года в год. Какой бы город его ни принимал, это всегда праздник хоккея, зрители приходят поддержать своих, посмотреть на красивые матчи и упорную борьбу», — приводит слова Бабенко «Матч ТВ».

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейский клуб в серии 1/2 финала плей-офф обыграл петербургский СКА со счётом 4:2. Команда из столицы Татарстана оказалась сильнее омского «Авангарда» — 4:1.

«Ак Барс» и ЦСКА во второй раз в истории встретятся в финале плей-офф КХЛ. В 2018 году победу одержал казанский клуб (4:1).

Ранее Сергей Фёдоров высказал мнение, что финал КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» не будет скучным.