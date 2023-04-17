Крикунов оценил шансы «Ак Барса» и ЦСКА в финале Кубка Гагарина
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«Фёдоров с ЦСКА уже побеждал, но всё равно Билялетдинов какое-то преимущество имеет. Команды практически одинаковы по силам — 50 на 50. Я бы ни одного процента преимущества не дал в чью-то пользу, хотя линия атаки посильнее у ЦСКА. Серия может затянуться до седьмого матча», — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».
17 апреля в Казани стартует финальная серия плей-офф КХЛ, где встретятся «Ак Барс» и ЦСКА.
Ранее сообщалось, что американские журналисты рассматривают Сергея Фёдорова кандидатом на пост тренера «Коламбуса».