Крикунов оценил шансы «Ак Барса» и ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА.

«Фёдоров с ЦСКА уже побеждал, но всё равно Билялетдинов какое-то преимущество имеет. Команды практически одинаковы по силам — 50 на 50. Я бы ни одного процента преимущества не дал в чью-то пользу, хотя линия атаки посильнее у ЦСКА. Серия может затянуться до седьмого матча», — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».

17 апреля в Казани стартует финальная серия плей-офф КХЛ, где встретятся «Ак Барс» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что американские журналисты рассматривают Сергея Фёдорова кандидатом на пост тренера «Коламбуса».