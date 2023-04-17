Американские журналисты рассматривают Фёдорова кандидатом на пост тренера «Коламбуса»

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Аарон Портцлайн, журналист издания The Athletic, включил Сергея Фёдорова в список возможных кандидатов на вакантный пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».

«Разве это не интересный вариант? 53-летний Фёдоров после НХЛ показывает впечатляющие результаты на посту главного тренера ЦСКА. Он вывел столичную команду в финал Кубка Гагарина. Не исключаю, что он бы хотел вернуться в НХЛ», — написал Портцлайн.

Помимо Фёдорова, Портцлайн включил в свой шорт-лист бывшего тренера «Вашингтон Кэпиталз» Питера Лавиолетта, а также экс-игроков НХЛ Эндрю Брюнетта, Спенсера Карбери, Клода Жюльена.

«Коламбус» в сезоне‑2022/23 занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. 15 апреля в «Блю Джекетс» объявили об отставке Брэда Ларсена.

Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год.

Ранее Фёдоров заявил, что финал КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» не будет скучным.

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