ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф КХЛ

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Московский ЦСКА в гостях нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Игра на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Шайбы забросили Владислав Каменев (13-я минута), Ярослав Дыбленко (35-я), Максим Григоренко (59-я).

Первая игра серии до четырёх побед завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Зинэтулы Билялетдинова. Третий матч состоится 21 апреля в Москве. Счёт в серии стал 1-1.

Ранее сообщалось, что нападающий Максим Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга.

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