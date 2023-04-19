ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в гостях нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на «Татнефть-Арене» в столице Татарстана завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Шайбы забросили Владислав Каменев (13-я минута), Ярослав Дыбленко (35-я), Максим Григоренко (59-я).

Первая игра серии до четырёх побед завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Зинэтулы Билялетдинова. Третий матч состоится 21 апреля в Москве. Счёт в серии стал 1-1.

Ранее сообщалось, что нападающий Максим Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга.