Убедительный реванш: ЦСКА в гостях победил «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА в гостях одержал крупную победу над «Ак Барсом» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ. Несмотря на отсутствие получившего травму Максима Мамина, подопечные Сергея Фёдорова забросили по шайбе в каждом из периодов, а сами не пропустили ни разу. Адам Рейдеборн выступил выше всяких похвал и отразил все 29 бросков по своим воротам. При этом одним из главных героев встречи стал лучший бомбардир и снайпер нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина Михаил Григоренко, отметившийся голом и результативной передачей.

Ко второму матчу финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА подходил в далёком от идеального состояния. Два дня назад подопечные Сергея Фёдорова не только потерпели крупное поражение от «Ак Барса» в гостях (1:4), но и лишились сразу двух основных нападающих. И если отсутствие Андрея Светлакова ещё можно было постараться компенсировать, то травма Максима Мамина стала настоящим ударом для действующих обладателей трофея. В нынешнем плей-офф экс-форвард «Флориды» был одним из лидеров армейцев, подтверждением чему было второе место в гонке бомбардиров (7 + 9), в которой он уступал лишь партнёру по звену Михаил Григоренко (10 + 12). По информации «Татар-Информ», из-за сотрясение мозга тот выбыл из строя минимум на три встречи. Тем самым, встал вопрос относительно его участия в противостоянии в целом.

Вследствие этого, Фёдорову пришлось серьёзно переформатировать звенья. Место Мамина во второй тройке занял Прохор Полтапов, а Светлакова снова был признан заменить Семён Панкратов, расположившийся вместе с Павлом Карнауховым и Антоном Слепышевым. Правда, в предыдущий раз это не сработало. 24-летний хоккеист не отметился результативными баллами и завершил игру в минусе («-1»). Также в состав вернулся Владимир Брюквин, последний раз выходивший на лёд 2 апреля — в первом матче финала Западной конференции.

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«Ак Барс» же пребывал в отличном настроении. И лишним подтверждением тому стали первые минуты, прошедшие под диктовку хозяев. К шестой минуте казанцы успели трижды проверить бдительность Адама Рейдеборна, в то время как Тимур Билялов ни разу не был вынужден вступать в игру. Создать первый опасный момент у его ворот помог собственный защитник. Кирилл Адамчук начудил в своей зоне и забыл забрать шайбу, но Сергей Плотников не сумел воспользоваться его ошибкой. Его бросок с убойной дистанции был крайне неточным.

Забегая вперёд, на этом ошибки Адамчука не закончились. В самой концовке периода он чуть было не привёз гол в свои ворота, не сумев обработать летящую по воздуху шайбу. Та отскочила к вырвавшемуся на рандеву с Биляловым Константину Окулову, но реализовать импровизированный буллит не получилось.

К этому моменту ЦСКА уже вёл в счёте. Блицкриг «Ак Барса» не удался и постепенно инициатива перешла к сопернику. Москвичи стали регулярно наведываться и подолгу задерживаться в зоне казанцев, заставляя нервничать и их защитников, и голкипера. И хотя первые попытки пробить Билялова оказались неудачными, в середине периода армейцы всё же добились своего. Запутав оборону оппонента с помощью постоянных перемещений и многочисленных набросов, они всё же доставили шайбу на пятак, где абсолютно неприкрытым остался Владислав Каменев. Нападающий ухитрился подставить клюшку под пас Окулова и вышел на второе место в списке снайперов плей-офф, сравнявшись с Ридом Буше (оба — по девять голов).

После этого пришла очередь атаковать «Ак Барса». И до конца 20-минутки они не только вновь стали действовать первым номером, но и вырвались вперёд по числу попаданий в створ (9:6). Поспособствовало этому удаление Плотникова за игру с высоко поднятой клюшкой. Причём арбитры долго оценивали поступок армейца, но в итоге обошлись обычным штрафом. И хотя заключительный отрезок запомнился целым рядом ярких эпизодов у ворот Рейдеборна, у казанцев было больше поводов для расстройств, чем радости. Причина тому в незасчитанном голе Вадима Шипачёва. Его «выстрел» с отрицательного угла стал неберущимся для шведского вратаря, но засчитан не был. Ведь к этому моменту уже прозвучала сирена.

Как и первый, второй период также напоминал качели. Оба коллектива поочерёдно проводили атаки, лишь часть из которых была по-настоящему опасной. Неизменной была лишь уверенная игра Билялова и Рейдеборна. Весы могли немного качнуться в сторону ЦСКА, когда Дмитрий Юдин заработал удаление за подножку, но гости крайне безответственно отнеслись к возможности удвоить разницу в счёте. Москвичи так и не сумели толком укрепиться в зоне казанцев, ограничившись парой спонтанных попыток забить.

Но что не удалось красно-синим в большинстве, получилось в равных составах. В ходе очередной атаки с забросом за ворота «зелёные» откровенно растерялись и оставили без опеки сразу нескольких соперников. И хотя напрашивалась передача на пятак, Григоренко поступил умнее и покатил аккурат на открывшегося в круге вбрасывания Ярослава Дыбленко. А тот мощнейшим щелчком поразил ближний верхний угол. Быть может, Билялов сумел бы среагировать, но обзор ему закрыл собственный защитник Никита Лямкин.

«Ак Барсу» срочно нужно было что-то менять. В последние минуты периода они чуть было не дали ЦСКА увеличить счёт до крупного, а впереди так и не могли создать ничего стоящего. Прорыв Дмитрия Воронкова выглядел перспективно, но стал лишь редким проблеском на фоне невыразительного выступления казанцев. Впору было ожидать, что в перерыве Зинэтула Билялетдинов постарается не только эмоционально зарядить своих подопечных, но и внести кадровые коррективы, которые помогут им переломить ход неудачно складывающегося противостояния. Но заметных изменений не произошло.

Фору противникам чуть было не дали сами армейцы, заработавшие сразу два удаления с разницей в 29 секунд. Но «Ак Барс» не сумел воспользоваться и этим шансом. Пропихнуть шайбу мимо Рейдеборна чуть было не удалось Радулову, но шведский голкипер был на высоте. В общей сложности, он совершил 29 сейвов и в пятый раз отстоял на ноль в нынешнем плей-офф.

Точку в матче поставил лидер гостей. Всё могло решиться ещё в середине отрезка, когда пять минут штрафа за удар локтем схлопотал всё тот же Адамчук, откровенно проваливший вторую встречу финала. Но москвичи решили отложить финальный аккорд на самую концовку, которую казанцы ожидаемо проводили с шестью полевыми на льду. Воспользоваться отсутствием в рамке Билялова сумел Григоренко, укрепившийся в статусе главного героя матча. Михаил набрал два очка и укрепился в статусе лучшего снайпера и бомбардира Кубка Гагарина (11 + 13). ЦСКА разгромил «Ак Барс» и восстановил паритет в серии перед возвращением в столицу.