Терещенко: результат финала Кубка Гагарина не повлияет на интерес «Коламбуса» к Фёдорову

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что результат ЦСКА в финальной серии против «Ак Барса» не повлияет на интерес к главному тренеру армейцев Сергею Фёдорову со стороны клуба «Коламбус Блю Джекетс».

«Приятно слышать новости о том, что в НХЛ интересуются российскими специалистами. Всё-таки это наша школа. Игроки уже давно выступают на высоком уровне в национальной лиге, теперь появился интерес к нашим специалистам. Повлияет ли на это результат ЦСКА по итогам финальной серии с «Ак Барсом»? Я думаю, что нет. Ведь кандидатура обсуждалась заранее. И если они приняли решение насчёт Сергея Фёдорова, то они от этого не отступятся», — заявил Терещенко RT.

Ранее бывший главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин назвал причины поражения ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

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