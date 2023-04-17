Канарейкин — о победе «Ак Барса»: во втором матче мы увидим совсем другой ЦСКА

Бывший главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин назвал причины поражения ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«Очень хорошая игра в исполнении «Ак Барса». Во-первых, шайбы забивались в неравных составах: и четверо против пятерых, и большинство реализовали. Во-вторых, удалось успешно провести весь матч и по тактическим действиям, выполнили установку на игру. И превзошли игроков ЦСКА в психологическом аспекте. На это могла повлиять шайба Артёма Лукоянова, заброшенная в меньшинстве. Да и в целом хоккеисты «Ак Барса» выглядели более заряженно. А что касается армейцев, то сегодня они играли очень вяло, активности не хватало, было меньше агрессии, чем в предыдущих матчах. Наверное, не хватило заряженности на победу, ещё не до конца вкатились в финал. Судить ещё рано, потому что это только первая игра. Такое бывает. Думаю, что во втором матче мы увидим совсем другой ЦСКА», — заявил Канарейкин RT.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал заслуженной победу «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.