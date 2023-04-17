Терещенко: сегодня мы увидели заслуженную победу «Ак Барса»

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал заслуженной победу «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Я бы не сказал, что «Ак Барс» доминировал всю игру. Первый период остался за ЦСКА, но далее не пошло, не хватило реализации. В этом единственная проблема сегодня. Не думаю, что это связано с нехваткой опыта у Сергея Фёдорова. Он высококлассный специалист. Просто игроки казанской команды сегодня выглядели значительно лучше гостей из Москвы. Они практически ничего не позволили сделать. Поймали на контратаке, сумели разыграть большинство. Сегодня мы увидели полностью заслуженную победу «Ак Барса», — сказал Терещенко RT.

Ранее главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над московским ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.

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