Билялетдинов — о победе «Ак Барса» над ЦСКА: это была первая, проверочная игра

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над московским ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Мне показалось, что матч был неплохой. Первая, проверочная игра. Мы друг друга изучали с ЦСКА. Действовали по заданию, которое давали игрокам. Понимали, что хотим сделать. Я считаю их хорошей командой, против них всегда сложно играть. Для меня любая игра — главная», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Встреча в ЛДС «Татнефть Арена» завершилась со счётом 4:1. В составе казанцев шайбы забросили Артём Лукоянов (7-я минута), Станислав Галиев (22-я), Дмитрий Воронков (48-я) и Кирилл Панюков (53-я). У армейцев отличился Михаил Григоренко на 15-й минуте.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча пройдёт в Казани 19 апреля, начало — в 19:00 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Ак Барса».