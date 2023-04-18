Крикунов считает, что «Ак Барсу» повезло с первой шайбой в стартовом матче финала КХЛ с ЦСКА

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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказал мнение, что «Ак Барсу» повезло в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
Крикунов считает, что «Ак Барсу» повезло с первой шайбой в стартовом матче финала КХЛ с ЦСКА
  • РИА Новости

«Начало серии очень интересное. ЦСКА в начале играл очень активно, казанцы забили в меньшинстве. «Ак Барсу» фартануло в этом моменте, конечно. Армейцы сравняли счёт, но немного сбавили, и казанцы наказали ЦСКА. Это две опытные боевитые команды. Серия в целом должна быть интересной», — приводит слова Крикунова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что игра была абсолютно равная, несмотря на счёт. По его словам, серия будет зависеть от маленьких нюансов.

Встреча в ЛДС «Татнефть Арена» завершилась со счётом 4:1. В составе казанцев шайбы забросили Артём Лукоянов (7-я минута), Станислав Галиев (22-я), Дмитрий Воронков (48-я) и Кирилл Панюков (53-я). У армейцев отличился Михаил Григоренко на 15-й минуте.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча пройдёт в Казани 19 апреля, начало — в 19:00 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Ак Барса».

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