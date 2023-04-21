Акинфеев посетил матч ЦСКА — «Ак-Барс»

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев присутствовал на третьем матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими армейцами и казанским «Ак Барсом».

Вратарь был замечен на трибуне «ЦСКА Арены» в компании супруги Екатерины и детей.

ЦСКА нанёс поражение «Ак Барсу» (3:2) в третьем матче финальной серии.

В составе армейского клуба шайбы забросили Михаил Гончаренко (23-я минута), Максим Соркин (33-я), Антон Слепышев (36-я). В казанской команде отличились Дмитрий Воронков (23-я) и Александр Радулов (46-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдёт в Москве 23 апреля.

Ранее заслуженный тренер России Олег Браташ заявил, что столичный ЦСКА не сможет показывать свой максимум на протяжении всей финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».