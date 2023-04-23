Браташ: для «Ак Барса» ничего ещё не закончилось в финальной серии с ЦСКА

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Заслуженный тренер России Олег Браташ считает, что ещё слишком рано говорить о чемпионстве столичного ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2022/23.

«Ни в коем случае нет ощущения, что для «Ак Барса» всё закончилось. «Ак Барс» — очень сильная команда, им вполне по силам побеждать ЦСКА, но надо использовать шансы. Вчера точно по игре всё было в руках Казани», — цитирует Браташа «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что ЦСКА «действительно может сыграть вообще без шансов для соперника».

«Как это было во втором матче в Казани, но в каждом матче держать такой высочайший уровень не получится», — добавил Браташ.

ЦСКА нанёс поражение «Ак Барсу» (3:2) в третьем матче финальной серии.

В составе армейского клуба шайбы забросили Михаил Гончаренко (23-я минута), Максим Соркин (33-я), Антон Слепышев (36-я). В казанской команде отличились Дмитрий Воронков (23-я) и Александр Радулов (46-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдёт в Москве 23 апреля.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что его подопечные проявили характер в третьем матче с «Ак Барсом».

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