Фёдоров объяснил победу над «Ак Барсом» великолепным исполнением игровой тактики

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что его подопечные проявили характер в третьем матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

«Наших парней с победой. За характер, за выполнение игровой тактики. Наших болельщиков с победой. Сложный матч, хороший матч. Рад за наш коллектив, что среагировали правильно на ненужный второй гол», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

По его словам, команда выходила на третий период с боевым настроением.

«Мы готовились в штатном режиме. Моя установка была простой, но конкретной. Парни понимали, что на кону. Мы не думали ни о чем, кроме как о выполнении наших обязанностей с шайбой и без», — добавил Фёдоров.

ЦСКА нанёс поражение «Ак Барсу» (3:2) в третьем матче финальной серии.

В составе армейского клуба шайбы забросили Михаил Гончаренко (23-я минута), Максим Соркин (33-я), Антон Слепышев (36-я). В казанской команде отличились Дмитрий Воронков (23-я) и Александр Радулов (46-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдёт в Москве 23 апреля.

Ранее заслуженный тренер России Олег Браташ заявил, что столичный ЦСКА не сможет показывать свой максимум на протяжении всей финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».











