Билялетдинов: «Ак Барс» показал хорошую игру в третьем матче с ЦСКА

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не стал винить своих подопечных в поражении в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

«Я считаю, что мы играли хорошо, но надо забивать. Моментов было достаточно, чтобы счёт был другой. К сожалению, меньшинство не сработало сегодня. Второй период был полностью наш, наша команда хорошо играла, но пропустили две шайбы в меньшинстве, поэтому удаляться нельзя», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

ЦСКА нанёс поражение «Ак Барсу» (3:2) в третьем матче финальной серии.

В составе армейского клуба шайбы забросили Михаил Гончаренко (23-я минута), Максим Соркин (33-я), Антон Слепышев (36-я). В казанской команде отличились Дмитрий Воронков (23-я) и Александр Радулов (46-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдёт в Москве 23 апреля.

Ранее заслуженный тренер России Олег Браташ заявил, что столичный ЦСКА не сможет показывать свой максимум на протяжении всей финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».











