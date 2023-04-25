На характере: «Ак Барс» пропустил первым, но победил ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина

«Ак Барс» на своём льду сломил сопротивление ЦСКА и сократил отставание в финальной серии плей-офф КХЛ. Подопечные Сергея Фёдорова открыли счёт в концовке первого периода благодаря шикарному проходу Прохора Полтапова. Однако хозяева не пали духом и дважды огорчили Адама Рейдеборна. Сначала Александр Радулов забросил десятую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина и прервал неудачную серию казанцев в большинстве, а под занавес матча Станислав Галиев установил окончательный счёт.

За всю историю Континентальной хоккейной лиги лишь двум командам удавалось отыграться со счёта 1-3 в финале Кубка Гагарина и стать чемпионом. Причём в обоих случаях это делали представители Западной конференции. В 2012 году «Динамо» переломило ход противостояния с «Авангардом» и впервые завоевало трофей, а ЦСКА повторил их волевое достижение десять лет спустя. Год назад подопечные Сергея Фёдорова были на грани поражения от «Металлурга», но чудесным образом сумели прийти в себя и одержать три победы подряд.

Теперь же в сложнейшей ситуации находились соперники армейцев. «Ак Барс» здорово начал серию и был на голову сильнее в первом матче, но в последующих трёх играх суммарно забросил лишь трижды. При этом казанцы ни разу не реализовали большинство, хотя попыток было предостаточно. И было сложно представить, что Зинэтула Билялетдинов сможет в одночасье решить все проблемы подопечных и вернуть им уверенность. Положение барсов усложняло и возвращение на лёд одного из лидеров ЦСКА. Максим Мамин пропустил три игры из-за сотрясения мозга, но в столицу Татарстана отправился вместе с коллективом и занял место в тройке с Максимом Соркиным и Михаилом Григоренко.

В предыдущих встречах финальной серии в глаза бросалась разница не только в умении использовать свои шансы, но и в ведении силовой борьбы. ЦСКА заметно превосходил «Ак Барс» в этом аспекте, чего не мог не заметить Билялетдинов. И в дебютном периоде казанцы предложили агрессивный, жёсткий и скоростной хоккей. И хотя по числу попаданий долгое время шли вровень с оппонентами, заставить их допустить ошибку всё же смогли. Даррен Диц не выдержал высокого темпа и заработал удаление за толчок клюшкой.

Но проблемы с реализацией лишнего никуда не делись. На протяжении первой минуты «Ак Барс» и вовсе был прижат к собственным воротам и чуть было не позволил ЦСКА отличиться в меньшинстве, а потом вновь не сумел воспользоваться парой отличных моментов. Дмитрию Воронкову оставалось лишь подставить клюшку под прострел Дмитрия Юдина, но того дезориентировал рикошет от конька Ярослава Дыбленко.

А уже спустя несколько минут возможность проявить себя получила спецбригада большинства ЦСКА. Причём на протяжении восьми секунд им противостояло всего трое соперников. Сначала Юдин отправился в бокс за подножку, а затем компанию ему составил Константин Лучевников. Он в футбольном стиле пытался вынести шайбу, но промахнулся и преградил путь врывавшемуся в зону армейцу. Хотя его было кому подстраховать.

И хотя в неравных составах ЦСКА не забил, до конца периода гости всё же застали врасплох Тимура Билялова. Прохор Полтапов подхватил шайбу в средней зоне, в одиночку расправился с тремя хоккеистами в зелёной форме и за четыре секунды до сирены неотразимо бросил между щитков вратаря, сотворив один из самых красивых голов финальной серии Кубка Гагарина.

Прийти в себя хозяева не смогли и на старте второго отрезка, чуть было не поплатившись за это. Гости здорово провели старт 20-минутки и вполне могли удвоить преимущество, но подопечных Билялетдинова спасло чудо. Коварнейший бросок Виталия Абрамова от борта почти застал врасплох Билялова — шайба угодила в штангу, а голкипер потерял её из виду, чуть было не позволив тому же Полтапову произвести добивание.

И только после этого «Ак Барс» пробудился. Снова пошла игра на встречных курсах, в которой преуспеть могли обе стороны. Дважды с пятака опасно атаковал Илья Сафонов, но сначала Адам Рейдеборн сработал выше всяких похвал, а затем нападающему «Ак Барса» немного не хватило то ли везения, то ли меткости. К середине второго периода в активе шведского вратаря было уже 15 сейвов, но вечно спасать своих партнёров он не мог. Казанцы всё же прервали сухую серию в большинстве, а помог им это сделать лидер команды. Александр Радулов попал точно под перекладину и вышел на второе место в списке лучших снайперов плей-офф (десять голов), сравнявшись с Владиславом Каменевым.

Зелёные поймали кураж и провели на нём весь остаток отрезка. В общей сложности они 11 раз побеспокоили Рейдеборна, в то время как Билялову приходилось демонстрировать своё мастерство всего пять раз. Но второй раз огорчить скандинава не удалось. Более того, за несколько минут до окончания 20-минутки «Ак Барс» лишился защитника. Никита Евсеев получил травму в столкновении с Павлом Карнауховым и отправился в подтрибунку.

Игра шла под диктовку казанцев и в начале третьего периода. Пусть они не смогли два раза подряд наказать оппонентов за недисциплинированность, но вряд ли сильно расстроились. Разве что кроме Сафонова, не воспользовавшегося ещё одним великолепным шансом. Радулов своевременно выкатил ему шайбу под щелчок, но тот пробил сильно выше перекладины.

Атакующий порыв подопечных Билялетдинова смог сбить лишь собственный защитник. Юдин внезапно потерял контроль над собой, подъехал к скамейке противника и боднул головой одного из них, за что был наказан двойным малым штрафом. Дмитрий вполне мог примерить на себя звание главного антигероя встречи и собственноручно лишить партнёров трофея, но те выстояли в меньшинстве.

Тем не менее эти четыре минуты не только крайне нелегко дались хозяевам, но и помогли красно-синим перехватить инициативу. Подопечные Фёдорова стали действовать первым номером и смотрелись лучше. Тем неожиданнее стало точное попадание Станислава Галиева, абсолютно не вытекавшее из логики игры. У экс-нападающего «Динамо» бросок толком не получился, но плотный трафик у створа не дал Рейдеборну вовремя среагировать, а рикошет от партнёра лишил его возможности оформить очередной сейв.

В концовке ЦСКА попытался устроить штурм ворот Билялова, но ограничился лишь парой опасных моментов. «Ак Барс» не только выстоял, но и мог поразить пустой створ, однако Никита Дыняк катнул шайбу слишком слабо. Так или иначе, казанцы удержали победный счёт и взяли верх дома, до минимума сократив отставание в финальной серии Кубка Гагарина. Теперь их ждёт тяжелейший выезд в столицу.