Хартли — о возвращении в «Авангард»: не уверен, что прям точно смогу приехать в Омск
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- © Daniel Felipe Kutepov
«Я не уверен, что прям точно смогу приехать в Омск. У меня дома есть большой бизнес», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».
4 апреля Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда», который он возглавлял с 2018 года. Под его руководством команда в 2021 году стала обладателем Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что Ги Буше может стать главным тренером «Авангарда».