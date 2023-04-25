Хартли — о возвращении в «Авангард»: не уверен, что прям точно смогу приехать в Омск

Боб Хартли прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Авангард» в качестве главного тренера.

«Я не уверен, что прям точно смогу приехать в Омск. У меня дома есть большой бизнес», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

4 апреля Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда», который он возглавлял с 2018 года. Под его руководством команда в 2021 году стала обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Ги Буше может стать главным тренером «Авангарда».