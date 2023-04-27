Дементьев: финал Кубка Гагарина очень сильно напоминает матч за шахматную корону

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев порассуждал на тему интриги в финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Интрига сохраняется. Впереди нас ждёт ещё один зрелищный матч. Армейцы могли забрать кубок себе, но им помешала одна проблема. Я смотрел на лавочку ЦСКА, и, на мой взгляд, сегодня армейцам не хватало эмоций со стороны тренерского штаба, для того чтобы взбодрить команду и помочь им найти какой-то путь. Может быть, нужно было брать тайм-аут и как-то встряхнуть игроков. Потому что других проблем не наблюдалось, состав очень хороший, год назад эти же парни брали Кубок Гагарина. Их нужно мотивировать на победу так же, как это было в том году. И тогда ЦСКА ждёт успех в этой серии.

И ещё одна немаловажная деталь, которая просматривается с самого начала финальной серии, — это аспект удачи. Сначала дико не везло «Ак Барсу», который буквально обстреливал ворота армейцев, но шайба никак не могла попасть в их ворота. Это продолжалось несколько игр. И кульминацией невезения стал тот эпизод на ленточке ворот из прошлой игры, когда казанцы чудом спасли свои ворота, с тех пор удача на их стороне. Потому что ЦСКА сегодня, откровенно говоря, не везло. Много наносили ударов по воротам, но либо блестяще играл голкипер Тимур Билялов, либо по каким-то причинам шайба не давала армейцам открыть счёт. Из-за этого хоккеисты не могли настроиться на результат.

Этот финал очень сильно напоминает матч за звание чемпиона мира по шахматам. Профессионалы демонстрируют высокий уровень, но удача и психология продолжают повышать градус интриги. Тем интересней для нас, зрителей», — сказал Дементьев RT.

Ранее Дементьев назвал причины успешного выступления «Ак Барса» под руководством Зинэтулы Билялетдинова.