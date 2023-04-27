Дементьев: преображение «Ак Барса» — это самый сложный вопрос сезона

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал причины успешного выступления «Ак Барса» под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

«Преображение «Ак Барса» — это самый сложный вопрос сезона, на который нужно найти ответ. Никто не знает, как бы сложилась судьба команды, если бы руководство дало ещё времени Олегу Знарку. И руководство, как мы видим, пришло к правильному решению, назначив Зинэтулу Билялетдинова.

Потому что в последние годы хоккей стал взрослее. И найти общий язык с коллективом возрастных людей, объединить все желания и возможности каждого, собрать команду в большой кулак, который будет приносить победы, — это синергия большого труда, таланта и опыта.

Возможно, в этом и заключается разница между Билялетдиновым и Знарком. Если посмотреть на команду, то там почти все хоккеисты годятся в дети Зинэтуле Хайдаровичу. Из-за этого он смог найти ключи ко всем игрокам и завести этот механизм, чего не получалось у Олега Знарка. Возможно, по этой причине мы имеем счастье наблюдать за игрой этого «Ак Барса», — заявил Дементьев RT.

Счёт в серии 3-3. Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА.