Билялетдинов доволен победой «Ак Барса» над ЦСКА в шестом матче финальной серии

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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (3:0).
Билялетдинов доволен победой «Ак Барса» над ЦСКА в шестом матче финальной серии
  • РИА Новости

«Хороший матч, боевой. Все понимают, за что играем. Ребята молодцы, работали хорошо. Мы начали так, как пошёл соперник, выполняли свои установки. ЦСКА играл активно.

Хорошая поддержка зрителей была, наши ребята приехали, очень приятно», — сказал Билялетдинов журналистам.

Счёт в серии 3-3. Следующая игра состоится 29 апреля в Казани.

Ранее защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал поражение от «Ак Барса».

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