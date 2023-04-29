ЦСКА повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина

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ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершилась со счётом 3:2.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3 в пользу ЦСКА.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.

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