ЦСКА повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина

ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершилась со счётом 3:2.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3 в пользу ЦСКА.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.