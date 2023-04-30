«Весь плей-офф преодолевали сами себя»: главные эмоции после победы ЦСКА в Кубке Гагарина

Залог побед ЦСКА заключается в философии, которая закладывается в хоккеистов ещё во время их пребывания в детских и юношеских командах. Об этом после выигрыша второго Кубка Гагарина подряд заявил президент армейцев Игорь Есмантович. При этом он назвал Сергея Фёдорова лучшим тренером КХЛ и изъявил готовность отпустить его в сборную России. В свою очередь, сам наставник отметил вклад в успех родных и близких спортсменов, а Сергей Плотников объяснил силу коллектива отсутствием эгоизма среди хоккеистов и их готовностью работать ради достижения результата.

Накануне ЦСКА третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина и укрепился в статусе одного самых титулованных клубов КХЛ. По числу побед в плей-офф армейцы сравнялись со своими вчерашними соперниками по финалу — «Ак Барсом» — и стали лишь второй командой, которой удавалось брать верх два года подряд. Ранее эта планка покорялась тем же казанцам, а также московскому «Динамо», первенствовавшему в 2012—2013 годах.

Даже после триумфа главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров был довольно сдержан и немногословен. Он поблагодарил своих подопечных за отличный сезон, а особо отметил тех, кто помогал коллективу на всём его протяжении.

«Нас с победой, но этот тост за наших родных, близких, детей и всех, кто нас поддерживал в эти нелёгкие дни, раунды и месяцы», — сказал Фёдоров.

Несмотря на то что после окончания финальной серии многие поспешили возвестить о гегемонии красно-синих в КХЛ, достичь этого было совсем непросто. На пути к золотым медалям им пришлось провести 27 матчей, что является абсолютным рекордом лиги. ЦСКА находился в шаге от вылета в противостояниях с «Северсталью» и «Локомотивом», испытывал проблемы на старте серии со СКА, а «Ак Барсу» позволил отыграться с 1-3, но в ключевой момент всегда выходил триумфатором.

«Сейчас немного отходим от последних минут. Я такого напряжения никогда не испытывал в жизни. 27 встреч, ребята отработали, два месяца через день играли. Оставили на льду всё что можно. Сейчас просто опустошение. Лично для меня этот кубок намного тяжелее дался, поэтому после сирены эмоции были нереальные. Второй раз больше понимаешь его цену, как тяжело этого добиться. Сейчас будем отдыхать, кайфовать», — заявил Мамин в эфире «КХЛ ТВ».

При этом самому автору «золотого» гола в четвёртом матче финала плей-офф КХЛ — 2019 пришлось крайне непросто. В первой встрече с «Ак Барсом» Мамин получил сотрясение мозга и был вынужден пропустить более недели, а по возвращении не сумел помочь команде взять верх в двух играх подряд. И хотя в седьмой он также не отметился результативными действиями, может быть доволен своим выступлением в нынешнем розыгрыше турнира. С 16 (7 + 9) очками он занял шестое место в споре бомбардиров.

«У меня было сотрясение. Слава богу, что я быстро восстановился и смог выйти... Было тяжело, но потом пошло быстрое восстановление... Мы играли в финале против «Ак Барса» — это очень крутая команда. Против них тяжело... Три подряд победили, но потом, я считаю, тоже неплохо смотрелись. Ничего страшного, думали. Поедем в Москву и там возьмём верх. Раз — тоже не пошло. Но нас вряд ли что-то может сломить. Мы всё ещё были в одном шаге от кубка», — цитирует Мамина Metaratings.

В свою очередь, лучший бомбардир Кубка Гагарина признался, что не испытывал особого волнения перед ключевой дуэлью с «Ак Барсом». По словам Михаила Григоренко, раньше ЦСКА уже неоднократно проходил через подобные испытания, поэтому в этот раз эмоции были не такими яркими.

«Серьёзная серия была. В психологическом плане тяжело играть 27 матчей на протяжении всего плей-офф. Начиная с первого раунда были ситуации, когда не были фаворитами. С «Северсталью» 0-2 горели, с «Локомотивом», с Питером тоже. Весь плей-офф преодолевали сами себя. Ребята все красавцы, все молодцы... Сергей Викторович произнёс речь. Он был прав, что ничего этого не было бы без наших близких, жён, родителей. Для них это ещё тяжелее, чем для нас», — заявил Григоренко.

По его мнению, ключом к победе в серии с казанцами стали реализация моментов и опыт, приобретённый за последние годы. И одним из главных творцов успехов красно-синих можно назвать именно Григоренко. Он не только стал лучшим по системе «гол + пас» (12 + 13), но также был признан самым ценным игроком и наравне с семью одноклубниками стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. И приблизился по этому показателю к единоличному рекордсмену — пятикратному чемпиону Данису Зарипову.

«Мы уже шутим, что у нас погоня за Зариповым. Выигрывать всегда приятно. Прекрасно находиться в команде, которая каждый год ставит самые высокие задачи. Понятно, что по статистическим данным я стал лучшим бомбардиром. Но много кто из ребят мог получить приз самого ценного игрока плей-офф», — выразил мнение форвард.

По словам одной из главных звёзд армейцев Сергея Плотникова, успехи коллектива объясняются отсутствием эгоизма среди партнёров.

«Всё очень просто, у нас есть дружный коллектив, который всегда друг друга поддерживает в сложные моменты. Играем все ради команды, никто не хочет тянуть на себя одеяло, мы не хотим становиться лучшими бомбардирами, мы хотим быть чемпионами», — приводит слова Плотникова «Спорт-Экспресс».

При этом триумф ЦСКА вряд ли был бы возможен не только без Григоренко и таких звёздных полевых, как Константин Окулов, Антон Слыпышев и Никита Нестеров, но и голкипера Адама Рейдеборна. Швед провёл впечатляющий плей-офф, по ходу которого отражал в среднем 93% бросков по воротам, а также оформил аж пять «сухарей» — больше, чем кто-либо из коллег.

«Многие эксперты говорят, что я лучший вратарь в этом плей-офф? Тяжело сказать. В КХЛ очень много хороших голкиперов. Могу отдельно отметить тех, кто играл против нас в плей-офф, — Самонова, Исаева, Николаева и Билялова. Не думаю, что я лучший... Конечно, я счастлив. Это была очень тяжёлая серия и в целом тяжёлый плей-офф, поэтому сейчас я чувствую облегчение», — приводит слова Рейдеборна «РБ Спорт».

Для шведа дуэль с «Ак Барсом» была особенной, ведь ранее он защищал цвета казанцев в период с 2019 по 2021 год. Он высоко отозвался о местных болельщиках и признался, что хотел помочь им завоевать трофей, но сумел преуспеть уже после отъезда из столицы Татарстана. В свою очередь, Рейдеборн не дал чёткого ответа на вопрос о своём будущем. Летом у него истекает контракт с ЦСКА, вследствие чего он становится свободным агентом.

«Во время плей-офф не веду никаких переговоров. Если ЦСКА хочет, чтобы я остался в команде, то готов к переговорам. Но пока не знаю, как всё будет», — добавил Рейдеборн.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ожидаемо ушёл от вопросов о возможных перестановках в составе коллектива, зато восхитился выступлением своих спортсменов и раскрыл секрет успеха красно-синих.

«Это философия побеждать. Начиная от самых маленьких детишек до команды мастеров. Очень важно с пяти-шести лет прививать ребятам путь к успеху... Когда (счёт в серии. — RT) стал 3-3, нервничал ли, переживал? Конечно. Но слово «дрогнули» здесь не работает. Это плей-офф, разные ситуации бывали», — цитирует Есмантовича «Спорт Бизнес Онлайн».

В то же время функционер высоко оценил вклад Фёдорова в завоевание трофея, назвав его лучшим тренером КХЛ. Он отметил, что в настоящий момент специалист «выжат как лимон», но объявил о готовности отпустить его в сборную России, если такое предложение поступит.

Особое внимание на фигуре Фёдорова заострил и его бывший партнёр по «Детройт Ред Уингз» Вячеслав Фетисов. Двукратный олимпийский чемпион верил в перспективы бывшего одноклубника на тренерском поприще и сделал вывод, что не зря предлагал его кандидатуру на должность главного в сборной страны.

«Сергей — молодец, ребята бились сегодня. Два раза подряд выиграть Кубок — непростая история. Чего не хватило «Ак Барсу»? Был сегодня на празднике столетия ЦСКА, меня спрашивали до начала матча, на кого ставлю. Я сказал, что на армейцев, потому что психология седьмой встречи имеет определённый принцип. Больше всего оказывается давления на хозяев, которые вылезли из непростой ситуации», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, бывший наставник СКА Олег Браташ не смог выделить кого-либо из хоккеистов по ходу финальной серии. По его словам, это был тот редкий случай, когда победу коллективу принесли не яркие действия конкретного спортсмена, а командная работа. В свете этого особенно высоко он оценил заслуги главного тренера.

«Я бы отдал звание MVP Сергею Фёдорову. По моему мнению, это лучший игрок всех времён и народов. Более того, по ходу своей карьеры он выступал на всех позициях, кроме вратарской. И всегда на высочайшем уровне. Его уровень понимания игры, его опыт — уникальны. Очевидно, что в любой мелочи, в любом микроэпизоде он видит, как сыграть правильно на командный результат. Но одно дело — знать самому, а вот донести, добиться выполнения от своих подопечных — это другой дар. И мы видим по двум последним сезонам, что у Фёдорова он есть. Два сезона работы — два Кубка. Уникальное достижение», — сказал Браташ.