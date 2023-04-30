Есмантович заявил, что ЦСКА скоро начнёт объявлять новых хоккеистов
- РИА Новости
«Уже открывается трансферное окно. Никакого отдыха. Будем объявлять новых хоккеистов», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».
Седьмой матч финальной серии в Казани на «Татнефть Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.
Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.