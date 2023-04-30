Есмантович заявил, что ЦСКА скоро начнёт объявлять новых хоккеистов

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Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб скоро начнёт объявлять новых игроков.
Есмантович заявил, что ЦСКА скоро начнёт объявлять новых хоккеистов
  • РИА Новости

«Уже открывается трансферное окно. Никакого отдыха. Будем объявлять новых хоккеистов», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».

Седьмой матч финальной серии в Казани на «Татнефть Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.

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