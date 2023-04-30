Есмантович заявил, что ЦСКА скоро начнёт объявлять новых хоккеистов

Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб скоро начнёт объявлять новых игроков.

«Уже открывается трансферное окно. Никакого отдыха. Будем объявлять новых хоккеистов», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».

Седьмой матч финальной серии в Казани на «Татнефть Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.