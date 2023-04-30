Шарипзянов высказался о возможном уходе Грицюка, Ткачёва и Толчинского из «Авангарда»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о возможном уходе Арсения Грицюка, Владимира Ткачёва и Сергея Толчинского.

«Тут нужно понимать, с кем они работают. Если у них агент сразу начинает переговоры с конфликта, то ничем хорошим это не закончится.

Думаю, ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они — придут такие же ребята», — приводит слова Шарипзянова «Чемпионат».

Ястребы в сезоне-2022/23 заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» дошёл до финала конференции, где потерпел поражение от казанского «Ак Барса» (1-4).

Ранее сообщалось, что «Авангард» включился в борьбу за Никиту Гусева.