СЭ: «Авангард» включился в борьбу за Гусева

«Авангард» заинтересован в услугах нападающего Никиты Гусева.

По информации «Спорт-Экспресса», игрок должен расторгнуть контракт со СКА в ближайшее время. На него также претендуют московские «Динамо» и «Спартак».

1 ноября игрок подписал контракт со СКА в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за команду 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 (23 + 26) очков. В плей-офф он сыграл 13 матчей, набрав 12 (5 + 7) очков.

Ранее сообщалось, что Гусев может продолжить карьеру в одном из московских клубов.