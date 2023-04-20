«Матч ТВ»: хоккеист Гусев перейдёт в «Динамо» или «Спартак»

Нападающий СКА Никита Гусев может продолжить карьеру в одном из московских клубов.

По информации «Матч ТВ», на игрока претендуют «Динамо» и «Спартак».

Отмечается, что у Гусева есть договорённость о расторжении контракта со СКА, а сам хоккеист хочет играть в Москве.

1 ноября игрок подписал контракт со СКА в статусе свободного агента. В сезоне-2021/22 форвард провёл за команду 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 (23 + 26) очков. В плей-офф он сыграл 13 матчей, набрав 12 (5 + 7) очков.

Ранее нападающий СКА Дамир Жафяров рассказал, почему не смог принять участие в полуфинальной встрече с ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина.