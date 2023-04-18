Хоккеист СКА Жафяров раскрыл, почему пропустил решающие матчи с ЦСКА в плей-офф КХЛ

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Нападающий СКА Дамир Жафяров рассказал, почему не смог принять участие в полуфинальной встрече с ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина.
Хоккеист СКА Жафяров раскрыл, почему пропустил решающие матчи с ЦСКА в плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«По медицинским показаниям. В третьей игре получил очень неприятную и болезненную травму мышечного характера. Раскрывать все подробности не буду. Могу сказать, что только сейчас начал в себя приходить», — цитирует Жафярова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что срок данного повреждения нельзя сократить.

Армейский клуб в серии 1/2 финала плей-офф обыграл петербургский СКА со счётом 4:2. «Ак Барс» оказался сильнее омского «Авангарда» — 4:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА впервые проиграл в стартовом матче серии плей-офф КХЛ при Фёдорове.

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