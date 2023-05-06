Сборная «Россия 25» по хоккею проиграла команде Белоруссии на турнире в Астане

Сборная «Россия 25» по хоккею проиграла команде Белоруссии в матче международного товарищеского турнира в Астане.

Игра завершилась со счётом 7:4.

В составе сборной России шайбы забросили Валентин Зыков, Андрей Чивилёв и Марат Хайруллин, оформивший дубль.

У Белоруссии отличились Никита Пышкайло, Арсений Ковгореня, оформивший хет-трик, Сергей Сапего, Егор Игнатенко, Степан Звягин.

9 мая российская команда ещё раз сыграет с командой Белоруссии.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

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