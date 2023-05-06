Сборная «Россия 25» по хоккею проиграла команде Белоруссии на турнире в Астане
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Игра завершилась со счётом 7:4.
В составе сборной России шайбы забросили Валентин Зыков, Андрей Чивилёв и Марат Хайруллин, оформивший дубль.
У Белоруссии отличились Никита Пышкайло, Арсений Ковгореня, оформивший хет-трик, Сергей Сапего, Егор Игнатенко, Степан Звягин.
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