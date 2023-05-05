Хоккеисты ЦСКА продемонстрируют Кубок Гагарина на матче РПЛ
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Как сообщается в официальном Telegram-канале ПФК ЦСКА, хоккеисты будут специальными гостями на матче и принесут на игру Кубок Гагарина.
Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится 7 мая на стадионе «ВЭБ арена». Начало — 16:30 мск.
Подопечные Владимира Федотова, имея в активе 48 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 39 очками располагается на восьмой строчке.
Ранее полузащитник Мендес рассказал, в чём секрет успешного выступления ЦСКА.