Хоккеисты ЦСКА продемонстрируют Кубок Гагарина на матче РПЛ

Хоккеисты ЦСКА планируют посетить матч 26-го тура с участием армейского клуба и «Оренбурга».

Как сообщается в официальном Telegram-канале ПФК ЦСКА, хоккеисты будут специальными гостями на матче и принесут на игру Кубок Гагарина.

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится 7 мая на стадионе «ВЭБ арена». Начало — 16:30 мск.

Подопечные Владимира Федотова, имея в активе 48 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 39 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее полузащитник Мендес рассказал, в чём секрет успешного выступления ЦСКА.