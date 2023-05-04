Полузащитник Мендес рассказал, в чём секрет успешного выступления ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался об успехах армейского клуба.

«Команда взрослеет. Футболисты чувствуют прогресс, могу об этом судить на своём примере. Заметно, что и сам становлюсь лучше, и команда в целом прибавляет. Игра доставляет удовольствие, с победами приходит уверенность», — цитирует Мендеса Bobsoccer.

Напомним, что встреча Кубка России Пути РПЛ с участием «Урала» и ЦСКА прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1. Первый матч между командами в Москве завершился со счётом 1:1.

Таким образом, армейский клуб вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов с «Краснодаром».

Также подопечные Владимира Федотова, имея в активе 48 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на одно очко.

Ранее бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о победе армейского клуба в матче с «Уралом».