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Полузащитник Мендес рассказал, в чём секрет успешного выступления ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался об успехах армейского клуба.
Полузащитник Мендес рассказал, в чём секрет успешного выступления ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Команда взрослеет. Футболисты чувствуют прогресс, могу об этом судить на своём примере. Заметно, что и сам становлюсь лучше, и команда в целом прибавляет. Игра доставляет удовольствие, с победами приходит уверенность», — цитирует Мендеса Bobsoccer.

Напомним, что встреча Кубка России Пути РПЛ с участием «Урала» и ЦСКА прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1. Первый матч между командами в Москве завершился со счётом 1:1.

Таким образом, армейский клуб вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов с «Краснодаром». 

Также подопечные Владимира Федотова, имея в активе 48 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на одно очко.

Ранее бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о победе армейского клуба в матче с «Уралом».

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