Тошич: рад, что ЦСКА приблизился к трофею

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о победе армейского клуба в матче с «Уралом».

«Я рад, что команда приблизилась к трофею впервые за долгое время. Конечно, надеюсь, что ребята сделают и этот последний шаг. К сожалению, не смогу приехать на стадион, но, как всегда, буду болеть за команду», — цитирует Тошича «Чемпионат».

Встреча «Урала» и ЦСКА прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1. Первый матч между командами в Москве завершился со счётом 1:1.

В составе ЦСКА мячи забили Хесус Медина и Фёдор Чалов. У «Урала» отличился Рай Влут с пенальти. Таким образом, армейский клуб вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов с «Краснодаром».

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы ЦСКА одержать победу в Кубке страны.