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Сборная «Россия 25» по хоккею победила команду Казахстана на турнире в Астане

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Сборная «Россия 25» по хоккею нанесла поражение команде Казахстана в матче международного товарищеского турнира в Астане.
Сборная «Россия 25» по хоккею победила команду Казахстана на турнире в Астане
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Романа Ротенберга.

Шайбы забросили Николай Поляков (29-я и 49-я минуты), Марат Хайруллин (56-я). На воротах стоял Никита Серебряков.

Российская команда в следующем матче, 6 мая, сыграет со сборной Белоруссии.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что хоккеисты ЦСКА продемонстрируют Кубок Гагарина на матче РПЛ.

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