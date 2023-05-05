Сборная «Россия 25» по хоккею победила команду Казахстана на турнире в Астане
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Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Романа Ротенберга.
Шайбы забросили Николай Поляков (29-я и 49-я минуты), Марат Хайруллин (56-я). На воротах стоял Никита Серебряков.
Российская команда в следующем матче, 6 мая, сыграет со сборной Белоруссии.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
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