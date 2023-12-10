Получивший паспорт РФ Менелл с пониманием отнесётся, если его не вызовут в сборную России по хоккею

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл признался, что с пониманием отнесётся, если его не вызовут в сборную России по хоккею.

«Расстройства по невызову я не чувствую. Тем не менее я надеюсь, что в будущем смогу представлять Россию. Но пойму, если этого не произойдёт», — приводит слова Менелла ТАСС.

Американец Менелл получил паспорт РФ в августе 2023 года.

Он не был вызван в сборную на Кубок Первого канала, который пройдёт с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее в ФХР разрешили защитнику «Динамо» Менеллу выступать за сборную России.