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В ФХР разрешили защитнику «Динамо» Менеллу выступать за сборную России

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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл больше не считается легионером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В ФХР разрешили защитнику «Динамо» Менеллу выступать за сборную России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея России, 26-летний игрок сможет выступать за сборную России.

Соответствующее решение приняла комиссия по определению статуса хоккеистов, имеющих право играть в составе национальной команды.

27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу.

В сезоне-2022/23 защитник сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (2 + 22) очка.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк назвал натурализацию хоккеистов большим шагом.

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