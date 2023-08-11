В ФХР разрешили защитнику «Динамо» Менеллу выступать за сборную России
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации хоккея России, 26-летний игрок сможет выступать за сборную России.
Соответствующее решение приняла комиссия по определению статуса хоккеистов, имеющих право играть в составе национальной команды.
27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу.
В сезоне-2022/23 защитник сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 24 (2 + 22) очка.
Ранее глава ФХР Владислав Третьяк назвал натурализацию хоккеистов большим шагом.