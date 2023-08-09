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Глава Федерации хоккея России Третьяк назвал натурализацию игроков большим шагом

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что решение легионеров принять гражданство РФ является серьёзным шагом.
Глава Федерации хоккея России Третьяк назвал натурализацию игроков большим шагом
  • РИА Новости

«Каждый иностранный хоккеист сам решает свою судьбу. Взять гражданство другой страны — это большой шаг. Считаю ли это обходом лимита? Многие специалисты говорят об этом. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Третьяка РИА Новости

9 августа стало известно, что защитник ХК «Динамо» Бреннан Менелл больше не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге, потому что игрок получил спортивное гражданство РФ. 27 июля президент Владимир Путин предоставил паспорт России Менеллу.

Ранее нападающий СКА Брендан Лайпсик рассказал о том, почему решил оформить гражданство России.

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