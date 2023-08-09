Глава Федерации хоккея России Третьяк назвал натурализацию игроков большим шагом

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что решение легионеров принять гражданство РФ является серьёзным шагом.

«Каждый иностранный хоккеист сам решает свою судьбу. Взять гражданство другой страны — это большой шаг. Считаю ли это обходом лимита? Многие специалисты говорят об этом. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Третьяка РИА Новости.

9 августа стало известно, что защитник ХК «Динамо» Бреннан Менелл больше не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге, потому что игрок получил спортивное гражданство РФ. 27 июля президент Владимир Путин предоставил паспорт России Менеллу.

Ранее нападающий СКА Брендан Лайпсик рассказал о том, почему решил оформить гражданство России.