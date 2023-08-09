Глава Федерации хоккея России Третьяк назвал натурализацию игроков большим шагом
- РИА Новости
«Каждый иностранный хоккеист сам решает свою судьбу. Взять гражданство другой страны — это большой шаг. Считаю ли это обходом лимита? Многие специалисты говорят об этом. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Третьяка РИА Новости.
9 августа стало известно, что защитник ХК «Динамо» Бреннан Менелл больше не будет считаться легионером в Континентальной хоккейной лиге, потому что игрок получил спортивное гражданство РФ. 27 июля президент Владимир Путин предоставил паспорт России Менеллу.
Ранее нападающий СКА Брендан Лайпсик рассказал о том, почему решил оформить гражданство России.