Щелчок по носу: «Россия 25» выиграла все матчи у Белоруссии в Красноярске и Туле в майском турнире

Команда «Россия 25» трижды обыграла Белоруссию в рамках майского турнира. Сначала она не оставила шансов сопернику в Красноярске в День Победы. В общей сложности хозяева отправили в ворота гостей пять шайб, а Василий Глотов к 17-й минуте оформил дубль. Первый матч в Туле запомнился грубостью и обилием удалений. После жёсткого силового приёма со стороны Степана Фальковского травму получил Захар Бардаков. При этом ранее выбыл из строя другой капитан команды, Марат Хуснутдинов. Во второй встрече, в Туле, подопечные Романа Ротенберга лишь раз огорчили Константина Шостака, но поставили точку спустя 79 секунд после начала овертайма.

Визит на мемориал Победы и аншлаг на трибунах

После поражения в матче с Белоруссией в рамках турнира в Казахстане сборная «Россия-25» горела желанием взять реванш у соперника в родных стенах. Допускать ещё одну осечку она не имела права. Во-первых, очередной матч майского турне состоялся 9 мая, во-вторых, его принял Красноярск. Все билеты на «Платинум-Арену» были быстро распроданы, и на стадионе свободных мест не было. При этом команда решила совместить приятное с полезным и перед встречей посетила местный мемориал Победы. Главный тренер Роман Ротенберг остался от него в восторге.

«Многие ребята не были в таких местах, потому что у нас молодая команда. Это лучший мемориал, который мы посещали. В Германии, Дании нет возможности построить мемориал, где горит Вечный огонь. Мы пешком прогулялись по городу, пообщались с народом. Это повлияло на настрой», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Сама игра сложилась для его подопечных относительно легко. Уже к 17-й минуте дубль оформил Василий Глотов, который до того в рамках турне отличился лишь раз. Причём в обоих случаях он вынуждал капитулировать Ивана Кульбакова после отличных передач Павла Порядина.

«Я просто бросал по воротам, не оглядываясь назад. Получилось сыграть результативно, но не вышло отыграть на ноль. Могли и лучше проявить себя в большинстве», — оценил после финальной сирены свои действия форвард.

Спустя 19 секунд Сергей Сапего сократил отставание, но в концовке белорусы пропустили курьёзную шайбу в меньшинстве. Даниил Бокун, пытаясь прервать прострел Валентина Зыкова из-за ворот, клюшкой переправил снаряд в сетку.

После этого хозяева спокойно добили уступающего в классе оппонента. Илья Карпухин отметился богатырским щелчком почти от синей линии, а Михаил Воробьёв наказал соперника за ошибку в чужой зоне. Наконец, молодой талант Матвей Мичков едва не отметился шедевром. Объехав чужие ворота, он попытался соорудить лакросс, но попал в перекладину.

«Хотелось бы, чтобы лакросс всегда получался, но такова жизнь. Если бы всё выходило, не было бы смысла работать. Ничего страшного. Есть следующие матчи. Будем трудиться над данным компонентом, чтобы в следующий раз был гол, а не просто перекладина», — цитирует нападающего «Чемпионат».

Неудивительно, что у гостей начали сдавать нервы. Они принялись нарушать правила и действовать необоснованно грубо. Особенно грязным приёмом запомнился Арсений Ковгореня, который, сидя на скамейке, ткнул одного из российских хоккеистов клюшкой, за что был удалён до конца. Даже наставник белорусов Дмитрий Квартальнов назвал поведение подопечного неприемлемым. Впрочем, Ротенберг так прокомментировал игру:

«Хоккей высочайшего уровня, и все хотят победить. А силовая игра — это самое главное, что есть в хоккее. Это мужская, жёсткая игра. Стыков будет ещё больше. Поэтому и полны трибуны. Сильные исполнители — мы это видели в Казахстане. Команда, которая выступит на чемпионате мира, забросила Белоруссии ноль шайб. Считаю, сборные России и Белоруссии достойны стартовать на ЧМ».

Главное, его команда не только отметилась очередной победой в майском турне, но и устроила настоящий праздник для Красноярска.

«Мы приезжаем в города, где не видели сборную. Я сам из Сибири и понимаю, что люди приходят на хоккей один раз в год поддержать национальную команду. Нам нужно сделать всё, чтобы порадовать их, оставить хорошее впечатление, привить детям интерес. Это была основная задача. Думаю, мы справились», — радовался Глотов.

Грубый приём Фальковского и своевременное наказание от Порядина

После этого сборная перебралась в Тулу. Специально для того, чтобы привлечь дополнительный интерес болельщиков, в состав включили двух хоккеистов местного АКМ, выступающего в ВХЛ, — Глеба Петрова и Владислава Рыбакова. Оба получили время на льду, хотя очков не набрали.

Сам матч получился намного более сложным, чем предыдущий. Белорусы, стремясь взять реванш за очередную неудачу, активно начали встречу и вскоре реализовали единственное в первом периоде большинство. Впрочем, Захар Бардаков быстро восстановил равновесие, отметившись эффектным голом. Он красиво обыграл защитника и вратаря и поразил створ.

Увы, в самой середине игры хозяева остались без капитана. Причём травму ему нанёс одноклубник, Степан Фальковский. В не требующей грубости ситуации, когда шайба находилась вдали от ворот его команды, он ударил Бардакова клюшкой по шее. Всё происходило вне взоров арбитров, но, посмотрев повтор, они выписали нарушителю удаление.

Также по теме Падение котировок: почему Мичкова могут не выбрать в первой десятке драфта НХЛ Матвея Мичкова называют одним из фаворитов драфта НХЛ, который пройдёт в конце июня в Нэшвилле. По мнению большинства экспертов,...

«Я пересмотрел этот эпизод — там был стопроцентный фол. Фальковский давно не выходил на лёд. Видимо, он выпал из тонуса и ему было тяжело войти в игру. Когда Бардаков уже отвернулся, он ударил его клюшкой, как шлагбаумом, по шее. Возможно, Захар получил сотрясение. Тяжело сказать, ещё нет диагноза. Но следующий матч он точно пропустит», — посетовал Ротенберг.

К сожалению, сборная лишилась уже второго капитана. Ранее из состава по причине перелома выбыл Марат Хуснутдинов. Теперь же повязка перейдёт к Александру Никишину. К чести хозяев, они тут же наказали оппонентов за грубость, реализовав большинство. Красивую комбинацию в одно касание замкнул Порядин. А спустя пять минут они вновь отличились в неравных составах, на этот раз Алексея Колосова огорчил Зыков.

Разозлённые белорусы отреагировали на произошедшее ещё большим количеством фолов. На площадке то и дело вспыхивали стычки и драки. Но в сложный момент образцом надёжности и спокойствия оставался Никита Серебряков, совершивший несколько важных сейвов. А в концовке, когда Квартальнов снял вратаря, точку броском по пустому створу поставил Иван Зинченко.

«Квартальнов проделал огромную работу, команда перестраивается тактически, нам нужно тоже постоянно перестраиваться. Идут шахматы на льду, нам есть над чем работать. Сегодня была тяжёлая игра. Соперник создал достаточно сложностей, которые пришлось преодолевать. Много разговаривали с ребятами в раздевалке во время матча. Я очень рад, что они так отреагировали, добавили эмоций и желания», — подвёл итоги противостояния Ротенберг.

Упорная борьба в основное время и быстрая развязка в овертайме

В последнем противостоянии белорусы вновь сделали всё, чтобы остановить фаворита. Но на этот раз в их составе выделялся лишь один хоккеист — Константин Шостак. Молодой голкипер минского «Динамо», до того почти не получавший практики на майском турне, неожиданно занял место на последнем рубеже и полностью воспользовался своим шансом.

Со стартовым свистком хоккеисты «России-25» привычно завладели инициативой и принялись регулярно обстреливать чужой створ. Однако Шостак действовал надёжно. Только в первом периоде он совершил 18 сейвов. Константин справлялся со всеми щелчками и не позволял играть на добивании. Особенно запомнился эпизод, когда Порядин после паса из-за ворот бросал в упор, но вратарь чудом спас свою команду.

Зато подопечные Квартальнова незадолго до первого перерыва воспользовались провалом хозяев в обороне. Сергей Кузнецов получил пас от Владимира Алистратова прямо возле чужих ворот и спокойно переиграл Дмитрия Николаева, который проводил дебютный матч в рамках соревнования.

Во втором отрезке Шостак продолжил творить чудеса и выручать партнёров. Порой было просто непонятно, как он умудряется реагировать. Так, щелчок Порядина из правого круга он в последний миг отразил плечом. На его стороне была и удача. Чего стоит попадание Зыкова в штангу после передачи от лицевой.

Однако долго так продолжаться не могло, и в начале заключительного отрезка коллектив Ротенберга всё же восстановил равновесие. Причём вратарь не справился с не самым сильным броском Максима Федотова со средней дистанции. Но это можно списать на грамотный трафик на пятаке, помешавший ему вовремя среагировать.

Казалось, произошедшее могло надломить Шостака, но этого не произошло, напротив, спустя пару минут он совершил ещё одно удивительное спасение, когда успел на линии ворот поймать шайбу в ловушку после щелчка активного Порядина в упор. Фактически Константин в одиночку вытащил команду в овертайм.

Тем обиднее получилось для него итоговое поражение. Всего минуты и 19 секунд хватило россиянам, чтобы поставить точку. Глотов, получив пас от партнёра и совершив рейд через полплощадки, отправил шайбу между ног вратарю. Завершит же майское турне сборная двумя встречами с Белоруссией в Минске, которые состоятся 15 и 16 мая.