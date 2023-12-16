Ротенберг — о матче со сборной Белоруссии: сегодня был праздник хоккея

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился эмоциями после матча Кубка Первого канала со сборной Белоруссии.

«Выражаем благодарность болельщикам. Это командная победа. Всё только начинается — счёт для нас сейчас 0:0. Впереди самая важная игра, против сборной Казахстана. Сегодня был праздник хоккея. Такой хоккей нам нужен», — заявил Ротенберг журналистам.

По его словам, команда «Россия 25» вышла на лёд, понимая, что белорусы — победители прошлогоднего Кубка Первого канала. Он также отметил, что было множество моментов, но хромала реализация.

Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе российской команды шайбы забросили Никита Гребёнкин (13-я минута), Василий Глотов (39-я), Александр Никишин (57-я), Сергей Толчинский (59-я) и Илья Сафонов (60-я). У белорусов отличились Степан Фальковский (седьмая), Роман Горбунов (36-я) и Вадим Мороз (52-я).

Ранее главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов высказался о матче Кубка Первого канала с командой «Россия 25».