Кольцов поблагодарил сборную Белоруссии за эмоции после матча с «Россия 25»

Главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов высказался о матче Кубка Первого канала с командой «Россия 25».

«Сказал команде спасибо за эмоции — они были мужиками до самого конца встречи. Мы бились здорово. Очень обидно проиграть, но ребята действительно бились до конца. Состав? Приехали не все сильнейшие. Хотелось увидеть Принса, Готовца. Надеюсь, зрителям понравилось то, что мы демонстрировали на протяжении матча», — заявил Кольцов журналистам.

Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе российской команды шайбы забросили Никита Гребёнкин (13-я минута), Василий Глотов (39-я), Александр Никишин (57-я), Сергей Толчинский (59-я) и Илья Сафонов (60-я). У белорусов отличились Степан Фальковский (7-я), Роман Горбунов (36-я) и Вадим Мороз (52-я).

Ранее «Россия 25» одержала победу над сборной Белоруссии на матче Кубка Первого канала.