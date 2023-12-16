RT в Telegram
Подпишись

Кольцов поблагодарил сборную Белоруссии за эмоции после матча с «Россия 25»

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов высказался о матче Кубка Первого канала с командой «Россия 25».
Кольцов поблагодарил сборную Белоруссии за эмоции после матча с «Россия 25»
  • РИА Новости

«Сказал команде спасибо за эмоции — они были мужиками до самого конца встречи. Мы бились здорово. Очень обидно проиграть, но ребята действительно бились до конца. Состав? Приехали не все сильнейшие. Хотелось увидеть Принса, Готовца. Надеюсь, зрителям понравилось то, что мы демонстрировали на протяжении матча», — заявил Кольцов журналистам.

Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе российской команды шайбы забросили Никита Гребёнкин (13-я минута), Василий Глотов (39-я), Александр Никишин (57-я), Сергей Толчинский (59-я) и Илья Сафонов (60-я). У белорусов отличились Степан Фальковский (7-я), Роман Горбунов (36-я) и Вадим Мороз (52-я).

Ранее «Россия 25» одержала победу над сборной Белоруссии на матче Кубка Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить