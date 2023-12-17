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Премьер Словакии Фицо: Запад использует Украину в геополитических целях

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Страны Запада используют Украину, чтобы ослабить Россию и готовы для этого воевать до последнего украинца, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
Премьер Словакии Фицо: Запад использует Украину в геополитических целях
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Украина лишь используется в геополитических целях, чтобы ослабить Россию... Во имя этих геополитических целей, я опасаюсь, Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата», — цитирует его ТАСС.

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Владимир Зеленский вынужден увеличивать число женщин в ря­дах ВСУ.

Также, согласно данным, имеющимся в распоряжении российской разведки, США ориентируют руководство Украины «на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления».

Так, американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, отмечает ведомство.

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