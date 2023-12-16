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Рыбин считает, что белорусских хоккеистов подвела дисциплина в матче со сборной «Россия 25»

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал победу сборной «Россия 25» над командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала.
Рыбин считает, что белорусских хоккеистов подвела дисциплина в матче со сборной «Россия 25»
  • РИА Новости

«Наши ребята — молодцы, сумели вырвать свою победу в концовке встречи, но надо отдать должное и белорусам: они неплохо разыгрывали и забивали красивые голы. Однако их подвела дисциплина, удаления хоккеистов были полностью неоправданными. Отчасти по этой причине они и проиграли», — сказал Рыбин RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной «Россия 25» над командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала.

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